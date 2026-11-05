میدان کشاورز خوی، میزبان تجمع مردم انقلابی این شهرستان در حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، و تاکید بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی در دویست و چهل و نهمین شب از تجمعات مردمی با حضور در میدان کشاورز خوی، با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

میدان کشاورز (قمسال) خوی شب گذشته میزبان تجمع اقشار مختلف مردم بود که با حضور در این اجتماع، حمایت خود را از مقام معظم رهبری و نیرو‌های مسلح کشور اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های حماسی، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز کردند و بر حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر مقاومت تأکید داشتند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار کشور تأکید کردند.