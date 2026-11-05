کشاورزان خرمشهر مهم‌ترین مطالبات خود را در زمینه تأمین آب، برق، کود شیمیایی، سوخت و رفع تداخلات اراضی در نشست بررسی مشکلات برنج‌کاران و گندم‌کاران شرق و غرب کارون و محدوده شلمچه، مطرح کردند.

بررسی مشکلات آب، برق و سوخت کشاورزان خرمشهر

بررسی مشکلات آب، برق و سوخت کشاورزان خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان مناطق شرق و غرب کارون و محدوده شلمچه با حضور فرماندار ویژه خرمشهر، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از کشاورزان در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد.

در این نشست، کشاورزان با بیان مشکلات و موانع پیش روی فعالیت‌های زراعی، خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.

مشکلات تأمین آب و وضعیت نامناسب زهکش‌های کشاورزی از جمله مواردی بود که یکی از کشاورزان به نمایندگی از دیگر فعالان این حوزه مطرح کرد.

یکی دیگر از کشاورزان منطقه شرق کارون نیز با اشاره به مشکلات تأمین برق، خاموشی پمپ‌های آب و اختلال در روند آبیاری مزارع را از دیگر چالش‌های کشاورزان عنوان کرد.

محدودیت در تأمین کود شیمیایی و پایین بودن میزان تخصیص این نهاده از سوی جهاد کشاورزی نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

موضوع رفع تداخلات اراضی کشاورزی نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که در همین زمینه فرماندار ویژه خرمشهر دستور داد هفته آینده نشستی با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای بررسی و پیگیری این موضوع برگزار شود.

در ادامه، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به روند ثبت درخواست سوخت کشاورزی اعلام کرد سامانه مربوط به این بخش از روز ۲۷ هر ماه تا ۲۵ ماه بعد فعال است.

فرماندار ویژه خرمشهر نیز با تأکید بر پیگیری مشکلات سوخت‌رسانی به کشاورزان، از فعالان این حوزه خواست در صورت اختصاص نیافتن سوخت در بازه زمانی اعلام‌شده، موضوع را به وی اطلاع دهند تا برای رفع مشکل اقدام شود.

مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به تأثیرگذاری این جلسه در کاهش مشکلات کشاورزان، از مسئولان حاضر خواست مصوبات را با جدیت اجرا و نتیجه اقدامات را پیگیری کنند.

وی همچنین از رشد چهار درصدی بخش کشاورزی در سال جاری، با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، خبر داد.

مطورزاده در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری‌ها برای دریافت مجوز واردات خودرو‌های کشاورزی با پلاک اروندی خبر داد؛ موضوعی که با هدف تسهیل دسترسی کشاورزان به ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز این بخش دنبال می‌شود.