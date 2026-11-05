رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به پیش بینی وقوع سیلاب طی ۴۸ ساعت آینده گفت:باغداران ،دامداران و بهره برداران مزارع پرورش ماهی استان برای کاهش خسارات احتمالی سیلاب ،تمهیدات حفاظتی پیشگیرانه را به کار گیرند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ نامدار صیادی با اشاره به هشدار‌های سازمان هواشناسی کشور مبنی بر ورود توده هوای پرفشار و بارش‌زا به کشور گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی ۴۸ ساعت آینده شاهد بارش‌های پراکنده تا گسترده، شدید و در برخی مناطق رگباری خواهیم بود که با توجه به شرایط جغرافیایی لرستان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز روان‌آب‌های شدید، آب‌گرفتگی زمین های کشاورزی ، طغیان مسیل‌ها و وقوع سیلاب در برخی مناطق استان شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت پیشگیرانه بحران افزود:با توجه به شرایط توپوگرافی استان، شیب زمین های کشاورزی، وضعیت پوشش گیاهی و احتمال افزایش حجم روان‌آب‌ها، ضروری است همه ی بهره‌برداران، کشاورزان، باغداران، مدیران واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، هشدار‌های هواشناسی را جدی گرفته و پیش از آغاز بارش‌ها نسبت به انجام تدابیر لازم اقدام کنند.

وی تأکید کرد:همه ی بهره‌برداران، باغداران و واحدهای پرورش ماهی استان برای حفاظت از سرمایه های کشاورزی باید توصیه های لازم شامل انتقال تجهیزات و تأسیسات به نقاط امن، بررسی وضعیت کانال‌های انحراف آب مزارع پرورش ماهی، مدیریت برداشت و عرضه محصولات کشاورزی، تأمین سوخت و آماده‌سازی ژنراتور‌های برق اضطراری و تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغی پاییزه را در دستور کار خود قرار دهند









