به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده انتظامی فارس گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و فنی مأموران انتظامی، فردی که با سرپل گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و آموزش‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد با تهیه پوستر و کلیپ و ارسال مستندات به خارج از کشور، با شبکه‌های معاند همکاری داشته و در جریان تجمعات نیز با حضور فعال در شهر صدرا، اقدام به هدایت تجمعات و آتش زدن چهار پرچم جمهوری اسلامی ایران کرده است.

سردار ملک زاده با اشاره به فعالیت مجازی متهم بیان کرد: وی از طریق صفحه اینستاگرامی خود با بیش از ۱۶ هزار دنبال‌کننده، به‌صورت مستمر اقدام به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و دعوت به آشوب می‌کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی فارس گفت: در پی رصد‌های اطلاعاتی و فنی مأموران انتظامی، فردی که با سرپل گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و آموزش‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد با تهیه پوستر و کلیپ و ارسال مستندات به خارج از کشور، با شبکه‌های معاند همکاری داشته و در جریان تجمعات نیز با حضور فعال در شهر صدرا، اقدام به هدایت تجمعات و آتش زدن چهار پرچم جمهوری اسلامی ایران کرده است.

سردار ملک زاده با اشاره به فعالیت مجازی متهم بیان کرد: وی از طریق صفحه اینستاگرامی خود با بیش از ۱۶ هزار دنبال‌کننده، به‌صورت مستمر اقدام به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و دعوت به آشوب می‌کرده است.