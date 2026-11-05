دو طرح اپراتور همراه در روستا‌های سلم‌آباد و میناخون شهرستان خوسف، با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، دو طرح اپراتور همراه در روستا‌های سلم‌آباد و میناخون شهرستان خوسف، با حضور نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید؛ طرح‌هایی که با اجرای آنها، ۱۸۰ خانوار از خدمات تلفن همراه و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات بهره‌مند شدند.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، در آیین بهره‌برداری از این طرح‌ها گفت: برای اجرای دو طرح ارتباطی، ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

سیدحسن هاشمی با اشاره به طرح‌های اجراشده در شهرستان خوسف از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم افزود: تاکنون ۱۷ طرح با اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان در این شهرستان اجرا شده و هزار و ۶۲۱ خانوار در ۲۸ روستا از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.

وی در ادامه، از محور در دست احداث میناخون به سلم‌آباد بازدید کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه این محور به طول ۱۰ کیلومتر در دست اجراست، گفت: تاکنون ۶ کیلومتر و ۲۰۰ متر از مسیر با اعتبار ۷ میلیارد تومان زیرسازی و بازگشایی شده و ۳ کیلومتر و ۸۰۰ متر از آن باقی مانده است.

هاشمی میزان مطالبات این طرح را ۶۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تکمیل محور میناخون ـ سلم‌آباد به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت تأمین اعتبار، پیش‌بینی می‌شود این مسیر سال آینده آماده بهره‌برداری شود.