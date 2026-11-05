نشست تخصصی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری با محوریت بررسی ابعاد فقهی و حقوقی خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر در دانشگاه باقر العلوم قم برگزار شد.

برگزاری نشست تخصصی با موضوع ابعاد فقهی و حقوقی خونخواهی رهبر شهید انقلاب در قم

برگزاری نشست تخصصی با موضوع ابعاد فقهی و حقوقی خونخواهی رهبر شهید انقلاب در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارمین نشست تخصصی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری با محوریت بررسی ابعاد فقهی و حقوقی خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد.

قائم مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به ضرورت تبیین ابعاد مختلف خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر گفت: پس از شهادت رهبر انقلاب و جمعی از شهدای کشور، ضرورت تکمیل منظومه فکری و فقهی خونخواهی در ابعاد سیاسی، حقوقی، اجتماعی و بین‌المللی احساس شد.

حجت الاسلام مهدی مشکی باف افزود: در همین راستا سلسله نشست‌هایی با حضور اعضای مجلس خبرگان و اندیشمندان و متخصصان حوزه‌های علمی برگزار شد تا مبانی دینی و فقهی این موضوع به‌صورت دقیق بررسی و تبیین شود.

وی محور اصلی چهارمین نشست را بررسی موضوع قصاص قاتلان و عوامل شهادت رهبر انقلاب و شهدای جنگ اخیر عنوان کرد و گفت: در این نشست، موضوعاتی همچون تعیین مصداق قاتل، تفاوت میان مباشر و آمر در جنایت و مسئولیت افرادی که بدون حضور مستقیم در میدان، دستور انجام جنایت را صادر کرده‌اند، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گرفت.

حجت الاسلام مشکی باف با اشاره به کاربرد این مباحث در عرصه‌های مختلف کشور تصریح کرد: هدف از این نشست‌ها، تبیین حدود و مبانی شرعی برای بهره‌گیری سیاستمداران، فرماندهان نظامی و مطالبه‌گری مردم است تا در عرصه دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و اقدامات میدانی، حقوق ملت ایران با پشتوانه مبانی دینی پیگیری شود.

قائم مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری همچنین از تداوم این نشست‌ها خبر داد و گفت: نشست پنجم دو هفته آینده در مشهد مقدس و نشست ششم در شهر مقدس قم برگزار می‌شود و در مجموع هشت نشست تخصصی تا پایان سال پیش‌بینی شده است.

در حاشیه این نشست، از کتاب «پرسشنامه ولایی» نیز رونمایی شد؛ اثری که به بررسی و پاسخگویی به شبهات پیرامون زعامت و ولایت فقیه، از جمله شبهه موروثی بودن رهبری و دیگر پرسش‌های مطرح در این زمینه می‌پردازد.

به گفته مشکی باف، این کتاب بخشی از مجموعه آثار پژوهشی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی مجلس خبرگان است که در ادامه نشست‌های تخصصی و همایش‌های علمی این مرکز منتشر خواهد شد.