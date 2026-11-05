به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ سرهنگ حسن امجدیان گفت: در پی اعلام گزارش‌هایی مبنی بر سرقت کابل‌های شبکه برق فشار قوی، مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان با انجام اقدامات فنی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، موفق به شناسایی دو نفر از سارقان شدند.

او افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه متهمین را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد افزود: در بازرسی از دو دستگاه خودرو متعلق به متهمان، حدود ۱۰۰ متر سیم و کابل فشار قوی مسروقه کشف شد.

او بیان کرد: سارقین در تحقیقات پلیسی به سرقت حدود ۳ هزار متر دیگر از کابل‌های برق و فروش آن به فردی مالخر اعتراف کردند که با پیگیری مأموران، مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد.

امجدیان اضافه کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش کابل‌ها و سیم‌های فشار قوی مسروقه حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی لامرد در پایان گفت: پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطعانه خواهد داشت.