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تیم کشتی سپاهان رتبه نخست بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) را در کاشان کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده فدارسیون کشتی گفت: هفته سوم دور رفت و هفته اول دور برگشت بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز با حضور تیمهای رعد کاشان و سپاهان اصفهان در اکادمی ایزی پایپ کاشان برگزار شد.
ابوالفضل باغبان افزود: در این دور از مسابقات تیمهای رعد کاشان و سپاهان اصفهان به رقابت پرداختند که در نتیجه تیم سپاهان با نتیجه ۸ بر ۲ رتبه نخست را به خود اختصاص داد.