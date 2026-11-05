به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده فدارسیون کشتی گفت: هفته سوم دور رفت و هفته اول دور برگشت بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز با حضور تیم‌های رعد کاشان و سپاهان اصفهان در اکادمی ایزی پایپ کاشان برگزار شد.

ابوالفضل باغبان افزود: در این دور از مسابقات تیم‌های رعد کاشان و سپاهان اصفهان به رقابت پرداختند که در نتیجه تیم سپاهان با نتیجه ۸ بر ۲ رتبه نخست را به خود اختصاص داد.