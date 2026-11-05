کریستیانو رونالدو پس از ۲۳ سال حضور در تیم ملی پرتغال و ثبت رکورد‌های تاریخی، به دوران فوتبال ملی خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کریستیانو رونالدو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، پایان دوران حضورش در تیم ملی پرتغال را اعلام کرد تا پس از ۲۳ سال، به یکی از پرافتخارترین دوران بازی در فوتبال ملی پایان دهد.

این ستاره ۴۱ ساله که نخستین بازی ملی خود را در سال ۲۰۰۳ انجام داد، با ثبت ۱۴۶ گل در ۲۳۴ بازی، عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ملی مردان را در اختیار دارد. رونالدو همچنین رکورددار تعداد بازی ملی در فوتبال مردان است. کاپیتان پرتغال در دوران حضورش در تیم ملی، این کشور را به دو قهرمانی مهم رساند. پرتغال با رهبری او در یورو ۲۰۱۶ و لیگ ملت‌های اروپا در سال ۲۰۱۹ به قهرمانی رسید تا رونالدو جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فوتبال این کشور به دست بیاورد.

او در طول بیش از دو دهه حضور در تیم ملی، در شش دوره جام جهانی و شش دوره جام ملت‌های اروپا به میدان رفت و به یکی از نماد‌های اصلی فوتبال پرتغال تبدیل شد. پس از حذف پرتغال از جام جهانی ۲۰۲۶، نشانه‌هایی از احتمال پایان دوران ملی رونالدو دیده می‌شد. او پیش‌تر فاش کرده بود که به خداحافظی از تیم ملی فکر کرده، اما در نهایت تصمیم گرفته است به حضورش ادامه دهد.

این تصمیم همچنین پس از دوره‌ای پرتنش در تیم ملی پرتغال گرفته شده است؛ دوره‌ای که اختلاف علنی رونالدو با ژرژ ژسوس، سرمربی تیم، پس از نیمکت‌نشینی در دیدار برابر نروژ در ماه سپتامبر، یکی از اتفاقات خبرساز آن بود. رونالدو پیش از این تأکید کرده بود که همچنان آماده بازی برای تیم ملی است، اما ویدیوی جدید او در شبکه اجتماعی نشان می‌دهد که سرانجام تصمیم خود را برای پایان دوران ملی گرفته است.