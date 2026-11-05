به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور، شهرستان ارومیه در طی شبانه روز گذشته با دمای ۳.۸ درجه سلسیوس، سردترین نقطه در استان آذربایجان غربی و همچنین سردترین مرکز استان در سطح کشور شد.

بجنورد با ۴.۸، مشهد با ۶.۰ و تبریز با ۷.۲ درجه سلسیوس، به ترتیب رتبه‌های بعدی مراکز استان‌های سرد کشور را به خود اختصاص دادند.

اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی، افت محسوس دما در این استان طی هفته آینده را پیش بینی کرده است.