در اسلام آباد پاکستان، نمایشگاه عکس فرشته‌های مدرسه میناب، یکی از تلخ‌ترین حوادث جنگ اخیر و شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، تصاویری از کلاس‌های درس خاموش و نیمکت‌هایی که دیگر صدای خنده دانش‌آموزان را نمی‌شنوند؛ نمایشگاه عکس «فرشته‌های مدرسه میناب» در اسلام‌آباد پاکستان، روایتی تصویری از یکی از تلخ‌ترین حوادث جنگ اخیر و شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه است.

این نمایشگاه با هدف بازتاب ابعاد انسانی این حادثه و زنده نگه‌داشتن یاد کودکان جان‌باخته، میزبان شخصیت‌های پاکستانی، فعالان مدنی و گروه‌های مختلفی از دانش‌آموزان بود.

حاضران در این مراسم با ادای احترام به شهدای دانش‌آموز، بر ضرورت ثبت و بازتاب این فاجعه در حافظه تاریخی ملت‌ها و آگاهی نسل‌های آینده تأکید کردند.

در حاشیه این نمایشگاه، اجرای تئاتر «گل‌های پرپرشده میناب» از سوی دانش‌آموزان دختر و پسر، جلوه‌ای تأثیرگذار از رنج کودکان و خانواده‌های داغدار را به تصویر کشید.

میناب؛ روایتی از کودکانی که رؤیاهایشان در کلاس درس ناتمام ماند.