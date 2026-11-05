در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کردستان، با اشاره به ورود سامانه بارشی پرقدرت و فراتر از حد طبیعی به استان از بعدازظهر جمعه، بر آماده‌باش تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان و پرهیز جدی مردم از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با صدور هشدار نارنجی هواشناسی و احتمال تقویت سامانه، شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تشکیل جلسه داد تا دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با سیلاب و مخاطرات احتمالی در آماده‌باش باشند.

اما با خروج سامانه از روز دوشنبه کاهش محسوس دما و رسیدن دمای هوا به زیر صفر نیز پیش‌بینی شده است.