همزمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، جمعی از دانشجویان، دانش‌آموزان، طلاب و استادان دانشگاه با حضور در گورستان انگلیسی‌های بوشهر، تاریخ مقاومت مردم جنوب در برابر تجاوز بیگانگان را بازخوانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این برنامه با هدف آشنایی نسل جوان با پیشینه مبارزات مردم بوشهر در برابر استعمارگران و تبیین تجربه‌های تاریخی مقاومت و ایستادگی ایرانیان برگزار شد.

گورستان انگلیسی‌های بوشهر، یادگاری از حضور نظامی انگلیس در جنوب ایران و سندی تاریخی از مقاومت مردم این منطقه در برابر تجاوز و سلطه بیگانگان است.

حاضران در این برنامه با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به نسل جوان، شناخت تاریخ و انتقال تجربه‌های مقاومت به دانش‌آموزان و دانشجویان را از اهداف این برنامه عنوان کردند.