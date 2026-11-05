نشست تخصصی الزامات حقوقی ساختاری و مدیریتی در پیگیری تعهدات ارزی و پیشگیری و مبارزه با پولشویی در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی ارجمندی معاون دادستان اصفهان در این نشست با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری برای ایجاد گفتمان سازی منسجم در برخورد با فساد گفت: رعایت بهداشت اقتصادی در حوزه‌های بانکی موضوعی مهم است که در این دوره با حضور دستگاه‌های متولی و حوزه دادسرا و دادگاه و تعزیرات برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این نشست ایجاد گفتمان مشترک درباره جرائم اقتصادی و حمایت واقعی از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی است.