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بیش از سه هزار شهروند ورامینی در جریان تجمعات شبانه میدان امام خمینی (ره)، دورههای تخصصی اسلحهشناسی و امداد و نجات را فرا گرفتند و آمادگی خود را برای دفاع از میهن اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تجمعات حماسی در میدان امام خمینی (ره) شهرستان ورامین، آموزشهای دفاعی و امدادی با مشارکت گسترده خانوادهها در حال برگزاری است.
در این راستا، بیش از سه هزار نفر تنها در جریان تجمعات شبانه، مهارتهای اسلحه شناسی و اصول امداد و نجات را فرا گرفتهاند. جانفدای ورامینی که با حضور در این میدان، آمادگی خود را برای ایستادگی نشان میدهند، تأکید کردند که خانوادههای آنان آماده و مشتاق هستند تا در صورت نیاز، در هر جبههای جانفدای کشور و حاکمیت ملی شوند.
آموزشهای اسلحه شناسی همچنان در حاشیه تجمعات شبانه در میدان امام خمینی (ره) ادامه دارد و این اقدامات نشاندهنده عزم راسخ مردم برای تبدیل شدن به یک نیروی آماده و بسیج در دفاع از امنیت ملی است.