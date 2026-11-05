حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری در حاشیه اجلاس مجمع پیشکسوتان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: اتحادیه باید بتواند با زبان، حال‌وهوا و نیاز‌های نوجوان امروز همراه شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین اجلاس مجمع پیشکسوتان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با حضور نزدیک به ۲۰۰ نفر از مؤسسان و فعالان این تشکل از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰ برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری، نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در حاشیه این اجلاس، با اشاره به استمرار مسیر تشکل از ابتدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: اتحادیه همواره بر همان صراط مستقیم انقلاب اسلامی و عهد اولیه خود استوار بوده و این مسیر را ادامه خواهد داد.

وی توجه به اقتضائات زمان را از ویژگی‌های مهم اتحادیه دانست و افزود: روش‌ها و ادبیات این تشکل باید متناسب با نسل جدید تغییر کند و اتحادیه بتواند با زبان، حال‌وهوا و نیازهای نوجوان امروز همراه شود.

نماینده رهبر معظم انقلاب، تربیت نیرو و کادرسازی برای جمهوری اسلامی را از مهم‌ترین دستاوردهای اتحادیه برشمرد و گفت: این تشکل زمینه رشد و بالندگی دانش‌آموزان، تقویت هویت و احساس شخصیت و شکل‌گیری روحیه «ما می‌توانیم» را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند آنان را در جایگاه‌های مختلف به نیروهایی اثرگذار و خدمتگزار تبدیل کند.

وی وفاداری به عهد نخست و پایبندی به انقلاب اسلامی را از عوامل ماندگاری اتحادیه دانست و بر استمرار این مسیر تأکید کرد.

در ادامه، صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، اتحادیه را از تشکل‌های باسابقه و اثرگذار دانش‌آموزی کشور توصیف کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این اتحادیه، فراهم کردن میدان نقش‌آفرینی برای خود دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به اینکه مسئول انجمن اسلامی مدرسه از میان خود دانش‌آموزان انتخاب می‌شود، افزود: این سازوکار فرصتی برای تمرین مسئولیت‌پذیری، کسب مهارت‌های زندگی و مشارکت دانش‌آموزان در بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مدرسه فراهم کرده است.

حسین‌زاده ملکی ادامه داد: دانش‌آموزان از طریق فعالیت در این تشکل، اثرگذاری در محیط پیرامون خود را تجربه می‌کنند و همین تجربه می‌تواند انگیزه آنان را برای رشد فردی و پیشرفت کشور افزایش دهد.

اصالت‌ها می‌ماند، برنامه‌ها به‌روز می‌شود

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان نیز با تأکید بر حفظ اصالت‌های تشکل گفت: آرمان‌های انقلابی، فراجناحی بودن و کیفیت‌گرایی از اصولی است که اتحادیه همچنان بر آنها پایبند است؛ هرچند برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی متناسب با تغییرات و اقتضائات نوجوانان به‌روزرسانی می‌شود.

اسماعیل جانعلی‌پور، مدرسه را میدان اصلی فعالیت و کنشگری دانش‌آموزان دانست و افزود: در رویکرد جدید تلاش می‌شود دانش‌آموزان در قالب تیم‌های دانش‌آموزی، فعالیت تشکیلاتی و تمرین مسئولیت‌پذیری را در محیط مدرسه جدی‌تر دنبال کنند و آموخته‌های خود را در میدان‌های اجتماعی نیز به کار بگیرند.

وی با اشاره به سازماندهی نیروهای اتحادیه در نزدیک به ۱۰ هزار مدرسه در سال تحصیلی جاری گفت: این تعداد در سال تحصیلی گذشته ۱۴ هزار مدرسه بود و تلاش می‌کنیم تا پایان برنامه‌های سال تحصیلی جاری، فعالیت‌ها و سازماندهی دانش‌آموزی را گسترش دهیم.

از هیئت‌های دانش‌آموزی تا دهه فجر

جانعلی‌پور همچنین از برگزاری برنامه‌هایی همچون هیئت‌های دانش‌آموزی، فعالیت‌های مرتبط با شهدای دانش‌آموز، اعتکاف و برنامه‌های دهه فجر به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های اتحادیه در طول سال تحصیلی نام برد.

وی در تشریح اهداف نخستین اجلاس مجمع پیشکسوتان گفت: در این اجلاس نزدیک به ۲۰۰ نفر از پیشکسوتان، مؤسسان و فعالان اتحادیه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰ گرد هم آمدند تا زمینه ارتباط و انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف این تشکل فراهم شود.

دبیرکل اتحادیه با اشاره به تجربه پیشکسوتان در سال‌های دشوار پس از انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: تجربه فعالیت این افراد در مدارس و مواجهه با فراز و فرودهای مختلف، سرمایه ارزشمندی برای نسل امروز دانش‌آموزان است و می‌تواند در تقویت فعالیت‌های تشکیلاتی و تربیتی اتحادیه نقش مؤثری داشته باشد.