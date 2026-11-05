شبکه‌های دو و چهار سیما با پخش دو فیلم سینمایی در گونه‌های کودک و نوجوان و درام تاریخی، میزبان مخاطبان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی برزیلی «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت‌انگیز» محصول ۲۰۲۴، با موضوع محیط‌زیست و روایت تلاش کودکان برای نجات یک درخت، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۰ صبح از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

همچنین فیلم سینمایی ایرانی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و بازی ارسطو خوش‌رزم، مسعود شریف و داود فتحعلی‌بیگی، با روایتی از وقایع پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و لحظات پایانی زندگی طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی، امشب پنج‌شنبه ۱۴ آبان ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۹ صبح روی آنتن می‌رود.