وزیر علوم گفت: کشوری که رجال علمی، سیاسی و مذهبی نداشته باشد، حتی اگر از همه انواع منابع و معادن برخوردار باشد، نمی‌تواند به سعادت و پیشرفت حقیقی دست یابد. شخصیت‌های علمی و فکری از سرمایه‌های مهم کشورند و نباید اجازه دهیم اختلاف‌نظر‌ها مانع شناخت و بهره‌گیری از آثار و اندیشه‌های آنان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در قم، با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه به جامعه دانشگاهی، خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر این مؤسسه در تولید علوم انسانی اسلامی، اصلاح شیوه‌های ترویج اخلاق و گسترش ارتباط میان فضلا و دانشجویان شد.

حسین سیمایی صراف با حضور در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، با آیت‌الله رجبی، رئیس این مؤسسه و جمعی از معاونان آن دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در جریان فعالیت‌ها و دستاورد‌های علمی، آموزشی و پژوهشی این مجموعه قرار گرفت.

وزیر علوم پس از استماع گزارش عملکرد مؤسسه، با ابراز خرسندی از فعالیت‌های گسترده آن گفت: گزارش آیت‌الله رجبی از عملکرد مؤسسه برای من بسیار امیدبخش و خوشحال‌کننده بود و یاد مرحوم علامه مصباح یزدی را در ذهنم زنده کرد که بنیان‌گذار این شجره طیبه بودند.

سیمایی با انتقاد از رواج بداخلاقی در مواجهه با اختلاف‌نظر‌های علمی و فکری گفت: یکی از مشکلات ما این است که اگر با کسی اختلاف‌نظر فکری، علمی یا سیاسی داشته باشیم، گاهی تمام شخصیت او را تخریب می‌کنیم. برچسب‌هایی به افراد می‌زنیم که به حجابی برای شناخت دیگران از آن شخصیت تبدیل می‌شود و اساساً اجازه نمی‌دهد افراد به سراغ آثار و اندیشه‌های او بروند.

وی گفت: به نظرم هنوز در معرفی شخصیت واقعی مرحوم علامه مصباح یزدی موفق نبوده‌ایم. حیف است شخصیت عالمی که بیش از صد جلد کتاب و اثر علمی دارد و عمر خود را صرف تدریس و تحقیق کرده است، زیر سایه برخی برچسب‌ها و اختلاف‌نظر‌ها قرار گیرد. متأسفانه این رفتار در میان جریان‌های مختلف سیاسی کشور وجود دارد و گاهی با یک برچسب، تمام شخصیت علمی، فکری یا سیاسی فرد کنار گذاشته می‌شود.

وزیر علوم تأکید کرد: کشوری که رجال علمی، سیاسی و مذهبی نداشته باشد، حتی اگر از همه انواع منابع و معادن برخوردار باشد، نمی‌تواند به سعادت و پیشرفت حقیقی دست یابد. شخصیت‌های علمی و فکری از سرمایه‌های مهم کشورند و نباید اجازه دهیم اختلاف‌نظر‌ها مانع شناخت و بهره‌گیری از آثار و اندیشه‌های آنان شود.

وی افزود: به اعتقاد من نخستین وظیفه، برداشتن این حجاب‌های شناختی است. دانشجوی محققی که با حب و بغض به موضوعات نگاه نمی‌کند و می‌خواهد آزادانه مطالعه و تحقیق کند، نباید پیش از مواجهه با آثار یک اندیشمند، تحت تأثیر قضاوت‌ها و برچسب‌ها قرار گرفته باشد. تا زمانی که این موانع برداشته نشود، بسیاری از جوانان اساساً به سراغ کتاب‌ها و آثار این شخصیت‌ها نخواهند رفت.

وزیر علوم خطاب به رئیس و مسئولان مؤسسه گفت: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و اخلاقی خود می‌تواند هدایتگر فعالیت‌های فرهنگی و اخلاقی باشد. مردم الزاماً فعالیت‌های عمیق و متقن علمی شما را نمی‌بینند، بلکه ممکن است با رفتار یک طلبه یا فعال فرهنگی مواجه شوند که با وجود نیت خیر، روش مناسبی در مواجهه با جامعه ندارد. ازاین‌رو لازم است شیوه‌های ترویج اخلاق نیز مورد توجه و بازاندیشی قرار گیرد.

سیمایی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه گفت: یکی از ویژگی‌های مهم فعالیت‌های علمی در حوزه، توجه به عمق و کیفیت پژوهش است. بسیاری از طلاب با انگیزه یادگیری، رشد علمی و توسعه شخصیت فردی وارد حوزه می‌شوند و برخلاف برخی فضا‌های دانشگاهی، مدرک‌گرایی هدف اصلی آنان نیست. همین ویژگی زمینه انجام پژوهش‌های اصیل و عمیق را فراهم می‌کند.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در تولید علوم انسانی اسلامی اظهار داشت: همه ما مطالبه‌ای تحت عنوان علوم انسانی اسلامی داریم. به اعتقاد من، مؤسساتی مانند مجموعه شما باید متولی جدی این موضوع باشند. برخی مجموعه‌ها اساساً به این ایده اعتقاد ندارند و برخی دیگر با رویکرد‌هایی افراطی و رادیکال به آن می‌پردازند، اما مؤسسه‌ای که از اعتدال فرهنگی و پژوهشی برخوردار است و فعالیت علمی متقن دارد، می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

سیمایی تأکید کرد: برای تولید علوم انسانی اسلامی ابتدا باید با علوم انسانی روز جهان و تحولات آن آشنا شد و سپس به این پرسش پاسخ داد که نظریه اسلامی در آن حوزه چیست و چه دستاورد تازه‌ای می‌تواند ارائه کند. به اعتقاد من، انتظار اصلی برای تولید چنین نظریاتی باید متوجه مؤسسات علمی وزین و متقن حوزه، از جمله مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) باشد.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشی که درباره توصیه امام خمینی (ره) به توسعه فعالیت‌های علمی مؤسسه ارائه شده بود، گفت: برای من بسیار جالب بود که شنیدم وقتی مرحوم علامه مصباح فعالیت‌های آموزشی خود در حوزه‌هایی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ را برای امام خمینی (ره) توضیح داده بودند، امام فرموده بودند که کار خود را دو برابر کنید.

وی افزود: این نگاه بسیار بلند و روشن‌بینانه‌ای است که یک فقیه و مرجع تقلید در آن زمان، نسبت به ضرورت آموزش علومی خارج از چارچوب سنتی دروس حوزه داشته باشد. این رویکرد نشان می‌دهد که پرداختن به علوم انسانی و آشنایی با دانش روز، از همان زمان مورد توجه بوده است و امروز باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

سیمایی با اشاره به تشکیل شورای علوم انسانی در وزارت علوم اظهار داشت: اخیراً شورایی در حوزه علوم انسانی تشکیل داده‌ایم که یکی از دغدغه‌های آن، همین موضوع تحول در علوم انسانی و توجه به مبانی و ظرفیت‌های علوم انسانی اسلامی است.

وی افزود: تقریباً همه پژوهشگاه‌های دانشگاهی فعال در حوزه علوم انسانی در این شورا حضور دارند و علاقه‌مندیم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز مشارکت فعال و مؤثری در آن داشته باشد. از مسئولان مؤسسه درخواست می‌کنم نماینده‌ای برای حضور در این شورا معرفی کنند تا بتوانیم از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این مجموعه در پیشبرد اهداف شورا بهره‌مند شویم.

وزیر علوم در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباط میان فضلا و دانشجویان گفت: یکی از مسائل مهم امروز، وضعیت بخشی از دانشجویان دانشگاه‌هاست که در میانه طیف‌های مختلف فکری و فرهنگی قرار دارند. گروهی از دانشجویان پیوند‌های اعتقادی و فرهنگی مستحکمی دارند و همچنان به پشتیبانی فکری و فرهنگی نیازمندند. در مقابل، گروهی نیز فاصله زیادی گرفته‌اند، اما در میان این دو گروه، هزاران دانشجو حضور دارند که با پرسش‌ها و ابهامات فراوانی مواجه‌اند و گاهی احساس بی‌پناهی می‌کنند.

وی افزود: این دانشجویان در معرض حجم گسترده‌ای از پیام‌ها و محتوای رسانه‌های خارجی قرار دارند، در حالی که فرصت کافی برای آشنایی و گفت‌و‌گو با استادان فاضل، متعهد و برخوردار از اخلاق نیکو را پیدا نمی‌کنند.

سیمایی با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم و اخلاق‌مدار با جوانان اهمیت فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه‌ها درس معارف اسلامی داریم، اما تجربه نشان داده است که این سازوکار به‌تنهایی نتوانسته پاسخ‌گوی همه نیاز‌های فکری، اعتقادی و فرهنگی دانشجویان باشد. لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا جوانان بتوانند بیشتر با فضلا و شخصیت‌های علمی و اخلاقی حوزه ارتباط برقرار کنند و از نزدیک با اندیشه و منش آنان آشنا شوند.

وزیر علوم در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و دانشگاه‌های کشور، زمینه تعامل بیشتر میان حوزه و دانشگاه، معرفی ظرفیت‌های علمی حوزه به دانشجویان و بهره‌مندی جوانان از دانش و تجربه استادان و فضلای برجسته فراهم شود.