به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیش همایش کنگره ملی پیرغلامان حسینی رسانه ملی با حضور مادحین حسینی به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد؛ در این همایش بر برگزاری باشکوه و هرچه بهتر کنگره ملی پیرغلامان حسینی در ارومیه تاکید شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این آیین با اشاره به این که مداحان در مسیر تبیین اهداف انقلاب اسلامی یک رسانه مهم و تاثیرگذار هستند گفت: خداوند عالم هستی را به احترام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خلق کرده است و این عظمت وجودی آن بزرگواران را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که اجر خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در عالم هستی نظیر ندارد افزود: در حقیقت خداوند در آخرت نیز حساب و کتاب بندگانش را از طریق این بزرگواران انجام می‌دهد چرا که اهل بیت پیامبر (ص) نماد و مظهر رحمت الهی هستند.

او با تاکید بر این که معارف ناب اسلامی باید در هیات‌ها توسط علما مطرح شود ادامه داد: پیرغلامی در مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیار ارزشمند است.