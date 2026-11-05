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نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: مداحان در مسیر تبیین اهداف انقلاب اسلامی یک رسانه مهم و تاثیرگذار هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیش همایش کنگره ملی پیرغلامان حسینی رسانه ملی با حضور مادحین حسینی به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد؛ در این همایش بر برگزاری باشکوه و هرچه بهتر کنگره ملی پیرغلامان حسینی در ارومیه تاکید شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این آیین با اشاره به این که مداحان در مسیر تبیین اهداف انقلاب اسلامی یک رسانه مهم و تاثیرگذار هستند گفت: خداوند عالم هستی را به احترام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خلق کرده است و این عظمت وجودی آن بزرگواران را نشان میدهد.
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که اجر خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در عالم هستی نظیر ندارد افزود: در حقیقت خداوند در آخرت نیز حساب و کتاب بندگانش را از طریق این بزرگواران انجام میدهد چرا که اهل بیت پیامبر (ص) نماد و مظهر رحمت الهی هستند.
او با تاکید بر این که معارف ناب اسلامی باید در هیاتها توسط علما مطرح شود ادامه داد: پیرغلامی در مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیار ارزشمند است.