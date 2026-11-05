جانشین فرمانده انتظامی فارس از دستگیری فردی در شیراز خبر داد که به گفته وی، با شبکه اینترنشنال و گروهک منافقین ارتباط داشته و در هدایت تجمعات و اقدامات ضدامنیتی نقش‌آفرینی می‌کرده است.

دستگیری عامل ارتباط با شبکه‌های معاند و لیدری اغتشاشات در شیراز

دستگیری عامل ارتباط با شبکه‌های معاند و لیدری اغتشاشات در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ سردار یوسف ملک‌زاده گفت: در پی رصد‌های اطلاعاتی و فنی مأموران انتظامی، فردی که با سرپل گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و آموزش‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

او افزود: این فرد با تهیه پوستر و کلیپ و ارسال مستندات به خارج از کشور، با شبکه‌های معاند همکاری داشته و در جریان تجمعات نیز با حضور فعال در شهر صدرا، اقدام به هدایت تجمعات و آتش زدن چهار پرچم جمهوری اسلامی ایران کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی فارس با اشاره به فعالیت مجازی متهم بیان کرد: وی از طریق صفحه اینستاگرامی خود با بیش از ۱۶ هزار دنبال‌کننده، به‌صورت مستمر اقدام به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و دعوت به آشوب می‌کرده است.

ملک‌زاده ادامه داد: جمع‌آوری اطلاعات، تصاویر و مشخصات مأموران امنیتی و انتظامی و تلاش برای انتشار آنها در شبکه‌های معاند با هدف فراهم کردن زمینه اقدامات تروریستی علیه حافظان امنیت، از دیگر اقدامات این فرد بوده است.

او بیان کرد: متهم با هوشیاری مأموران انتظامی دستگیر و برای مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل ناامنی و عناصر وابسته به گروه‌های معاند گفت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و اجازه جولان به هنجارشکنان داده نخواهد شد.