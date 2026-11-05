در نشست نماینده مردم خاش، میرجاوه و تفتان با معاون وزیر راه و شهرسازی، ساخت مدرسه‌ای با ظرفیت شش کلاس درس و رسیدگی به مسائل حقوقی اراضی این حوزه انتخابیه مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در دیدار علی کرد، نماینده مردم خاش، میرجاوه و تفتان با علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، مسائل عمرانی و زیرساختی این شهرستان‌ها بررسی شد.

در این نشست، با هدف ارتقای امکانات آموزشی مناطق کم‌برخوردار، دستور آغاز روند احداث یک مدرسه شش کلاسه صادر شد.

همچنین تعیین تکلیف اراضی موسوم به هتل بزرگ استقلال زاهدان با هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان ملی زمین و مسکن در دستور پیگیری قرار گرفت.

رسیدگی به مشکلات ساکنان شهر نوک‌آباد تفتان درباره اراضی ملی دارای مستحدثات و بررسی راهکارهای تثبیت مالکیت آنان نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.

در پایان، بر پیگیری مطالبات مردم و رفع موانع حقوقی و ملکی اراضی با همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید شد.