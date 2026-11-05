به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این همایش متخصصان حوزه سلامت درباره عوامل خطر، راهکار‌های پیشگیری و اهمیت غربالگری و تشخیص به‌موقع سخن گفتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز با اشاره به شیوع سرطان پستان در میان زنان کردستان گفت: سالانه حدود ۲ هزار و ۵۸۲ مورد جدید انواع سرطان در استان ثبت می‌شود.

پروین خسروپور همچنین از غربالگری بیش از ۲۴۶ هزار نفر در استان طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ خبر داد.

کارشناسان تأکید می‌کنند تشخیص زودهنگام و مراجعه به‌موقع نقش مهمی در افزایش شانس درمان و نجات جان بیماران دارد.