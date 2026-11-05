نتایج نهایی رقابت‌های لیگ برنامه‌نویسی سومین المپیک فناوری در دو بخش تخصصی «الگوریتم» و «دواپس» (DevOps) اعلام شد. این مسابقات که با حضور نخبگان داخلی و نمایندگانی از کشور‌های منطقه برگزار شد، پس از طی چهار مرحله ارزیابی تخصصی و بررسی‌های دقیق ضدتقلب، چهره تیم‌های برتر خود را شناخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۶ که از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در پارک فناوری پردیس جریان داشت، به ایستگاه پایانی رقابت‌های برنامه‌نویسی رسید. این رویداد بزرگ با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر، میزبان رقابت‌کنندگان داخلی و بین‌المللی در شش حوزه تخصصی (هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، پهپاد و نبرد ربات‌ها) بود.

نبرد در بخش الگوریتم؛ از حضور تیم‌های لبنانی تا فیلتر‌های ضدتقلب در بخش پرطرفدار الگوریتم، پس از برگزاری مراحل مقدماتی و رقابت‌های آنلاین، ۵۰ تیم برتر جواز حضور در فینال را کسب کردند که در نهایت ۹۶ برنامه‌نویس در مرحله حضوری با یکدیگر به رقابت پرداختند. این بخش با حضور چشمگیر تیم‌های بین‌المللی همراه بود؛ به‌طوری‌که حدود ۱۲ تیم خارجی به‌صورت آنلاین در مسابقات شرکت کردند و با وجود محدودیت‌های پروازی، ۳ تیم از لبنان توانستند خود را به رقابت‌های حضوری برسانند. (همچنین در مسیر پردازش داده نیز یک تیم عراقی به‌صورت حضوری و ۳ تیم به‌صورت آنلاین به رقابت پرداختند).

کمیته داوران پس از اتمام مسابقات و بررسی دقیق عملکرد شرکت‌کنندگان در قالب فرایند‌های سخت‌گیرانه کشف تقلب (از جمله بررسی اسکرین‌ریکوردها)، تیم‌های Ahura، ۶۷%، Daycare و eybaba را به‌عنوان برگزیدگان نهایی بخش الگوریتم برای حضور در مراسم اختتامیه و دریافت جوایز معرفی کرد.

معرفی برترین‌های بخش دواپس (DevOps) برخلاف بخش الگوریتم که به‌صورت بین‌المللی برگزار شد، رقابت‌های بخش دواپس تمرکز خود را بر نخبگان داخلی قرار داده بود. در مرحله حضوری این بخش، ۸۰ شرکت‌کننده در قالب تیم‌های دونفره به مصاف چالش‌های زیرساختی رفتند. در پایان این رقابت فشرده، تیم‌های «موز کودن»، «هم‌مسیر» و «شنگول و منگول» موفق شدند با غلبه بر چالش‌ها، عناوین برتر این لیگ را از آن خود کنند.

گفتنی است مسیر رسیدن به سکوی قهرمانی در هر دو بخش لیگ برنامه‌نویسی، شامل یک فرآیند چهار مرحله‌ای و مستمر بود. شرکت‌کنندگان ابتدا دوره‌های آموزش مقدماتی را پشت سر گذاشتند، سپس در شهریورماه در آزمون‌های آنلاین شرکت کردند. پذیرفته‌شدگان این مرحله با حضور در وبینار‌های پیشرفته برای چالش‌های اصلی آماده شدند و در نهایت، برگزیدگان در میدان حضوری المپیک فناوری مهارت‌های خود را به اثبات رساندند.