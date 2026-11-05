واحد دوبلاژ سیما فراتر از ترجمه و صداپیشگی، میزبان هنرمندان و فنی‌کارانی است که با تلفیق هنر و تکنولوژی، آثار نمایشی خارجی را برای مخاطبان تلویزیون آماده می‌کنند؛ فرآیندی که در آن صدابرداران و صداگذاران نقشی بی‌بدیل دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد توکلی، از صدابرداران و صداگذاران باسابقه واحد دوبلاژ، با حضور در استودیوی شبکه خبر به تشریح ابعاد فنی و هنری این حرفه پرداخت و درباره تفاوت میان صدابرداری و صداگذاری گفت: کار صداگذاری پیش از ورود فیلم به استودیوی دوبله آغاز می‌شود؛ در این مرحله، موسیقی، افکت و آمبیانس‌های فیلم (موسوم به باند M&E) آماده یا بازسازی می‌شود تا فضای صوتی اثر شکل گیرد.

وی ادامه داد: در مقابل، ضبط دیالوگ‌ها در استودیو انجام می‌شود که نیازمند تعامل دقیق میان صداپیشه، مدیر دوبلاژ و صدابردار است.

توکلی درباره ماهیت این شغل افزود: صدابرداری و صداگذاری ترکیبی از تکنیک و هنر است؛ هرچند ضبط صدا بیشتر جنبه فنی و مهندسی دارد، اما خلق افکت‌های صوتی و میکس نهایی نیازمند خلاقیت و نگاه هنری است.

این صدا بردار باسابقه واحد دوبلاژ، ماهیت شغل صدابرداری و صداگذاری را ترکیبی از مهندسی صوت و خلاقیت هنری می‌داند.

وی معتقد است هرچند بخش عمده‌ای از فرآیند ضبط صدا دارای چارچوب‌های فنی و استاندارد‌های آکوستیک است، اما بخش میکس، ترکیب صدا و به‌ویژه ساخت افکت‌های صوتی (Foley) کاملاً هنری است. ساخت بسیاری از صدا‌ها نظیر برخورد شمشیر‌ها یا اصوات خاص با ابزار‌های گوناگون در استودیو و اعمال پلاگین‌های تغییر صدا، گواهی بر همین نگاه خلاقانه است.

توکلی گفت: امروزه با ورود ابزار‌ها و هوش مصنوعی به این حوزه، امکان بازسازی دقیق‌تر فضا‌های صوتی فراهم شده است، با این حال دشواری‌های کار در استودیو از جمله تطابق دقیق صدای گوینده با بازی کاراکتر و لب‌گویی، نیازمند دقت و تکرار فراوان است.

این صدابردار با اشاره به خاطرات بیش از دو دهه فعالیت خود در این حرفه و همکاری با بزرگان فقید دوبلاژ ایران همچون منوچهر اسماعیلی، جلیلوند، حسین عرفانی، بهرام زند و سعید مظفری، جای خالی رنگ صدای خاص این اساتید را در آثار امروزی یادآور شد و افزود: هرچند نسل جوان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و به‌روزرسانی دانش خود با تمام توان برای حفظ کیفیت تلاش می‌کنند، اما جایگاه آن پیشکسوتان همچنان برجسته است.

توکلی درباره استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی صدای هنرمندان درگذشته نیز گفت: این موضوع مستلزم رضایت خانواده‌های آن عزیزان است، چرا که ضمن جذابیت شنیداری برای مخاطب، احترام به حقوق معنوی و خانواده هنرمندان در اولویت قرار دارد.

این صدابردار باسابقه در بخش پایانی صحبت‌های خود از میان آثار متعددی که در کارنامه دارد، به دوبله نسخه دوم فیلم سینمایی «هابیت» با حضور جمعی از بزرگان دوبلاژ و همچنین مجموعه نمایشی تاریخی «باب‌المراد» (با موضوع زندگی امام جواد علیه‌السلام) اشاره کرد که به دلیل حضور اساتیدی، چون استاد منوچهر اسماعیلی، تورج نصر، حسین عرفانی و دیگر نام‌های بزرگ، از ماندگارترین تجربه‌های کاری وی به شمار می‌روند.

وی همچنین از به پایان رسیدن مراحل دوبله سریال «وقتی زندگی بهت نارنگی میده» (لویانگ) برای شبکه تهران در همکاری با امیر حکیمی خبر داد.