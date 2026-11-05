به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان خرم آباد گفت: ۹۰ دانش‌آموز مدرسه ی شکوفه شهر خرم آباد در قالب کاروان اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.



علی محمد بیرانوند بیان کرد: ترویج و آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، مجاهدت و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان از اهداف برگزاری اردوی راهیان نور است.





