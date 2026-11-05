به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ سردار عزیزاله ملکی گفت: در این عملیات یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد.

او ادامه داد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران کلانتری ۲۹ صدرا پس از چند هفته اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت فردی که با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ اقدام به جابه‌جایی گسترده مواد مخدر در شیراز می‌کرد، مطلع شدند.

فرمانده انتظامی فارس بیان کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی و انجام اقدامات تخصصی، به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از شناسایی خودروی مذکور، در عملیاتی آن را توقیف کردند.

سردار عزیزاله ملکی با اشاره به کشف ۵۲۶ کیلوگرم تریاک در بازرسی از این خودرو، بیان کرد: در این عملیات یک نفر قاچاقچی دستگیر و برای مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت سوداگران مرگ را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.