مدیر مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا لرستان گفت:به مناست ایام فاطمیه ،۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش پنج میلیارد تومان بین بیماران سرطانی در استان توزیع شد.

همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه (س)،۲۰۰ بسته ی معیشتی به ارزش هر بسته ۲۵ میلیون تومان،بین ۲۰۰ بیمار سرطانی و خاص نیازمند تحت پوشش این مؤسسه توزیع شد.



علی سوری بیان کرد:این مؤسسه علاوه بر ارائه ی خدمات تخصصی درمانی، حمایت همه‌جانبه از معیشت و تغذیه این بیماران و خانواده‌های آنان را در اولویت برنامه‌های حمایتی خود قرار داده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر مؤسسه ی خیریه امدادگران عاشورا استان لرستان گفت: