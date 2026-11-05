برای آسمان چهارمحال و بختیاری رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید، خیزش کرد و خاک و کاهش دید پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز با عبور امواج ضعیف از سطح منطقه افزایش ابر، در پاره‌ای نقاط به ویژه نواحی شمالی و غربی استان، رگبار باران گاهی با رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقتی و گرد و غبار انتقالی انتظار می‌رود.

از صبح امروز تا اواسط هفته آینده سطح استان در دامنه سامانه بارشی فعال قرار می‌گیرد که به تناوب، بارش شدید باران، گاهی همراه با رعد و برق، در برخی نقاط مه، احتمال بارش برف در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقت، خیزش گرد و خاک و گرد و غبار انتقالی پیش بینی می‌شود.