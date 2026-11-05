رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از افزایش فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی و برخی نقاط مرکزی و غربی استان از اواخر امروز، پنجشنبه ۱۴ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ محمد علیزاده گفت: بیشترین فعالیت این سامانه در شمال غرب فارس پیش‌بینی می‌شود.

او ادامه داد: از اواخر روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان تا اوایل هفته آینده، به‌تدریج در مناطق شمالی و برخی نقاط مرکزی و غربی استان بارش پراکنده باران و گاهی بارش همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی به میزان بارندگی ثبت‌شده در سامانه بارشی اخیر اشاره کرد و گفت: روستای بنی‌یکه مرودشت با ثبت ۷ میلی‌متر و کمهر سپیدان با ۶.۷ میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان فارس داشته است.