رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان سلماس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان سلماس شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی، صنعتی و اقتصادی سلماس، در آیین بهره‌برداری از چندین پروژه این شهرستان حضور خواهد یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.