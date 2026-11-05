رئیس دانشگاه ارومیه در مراسم معارفه دانشجویان بین‌المللی ورودی سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، با معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های علمی، فرهنگی و رفاهی این دانشگاه، بر جایگاه ممتاز دانشگاه ارومیه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تأکید کرد و از دانشجویان جدید خواست سفیران شایسته‌ای برای این دانشگاه در کشور‌های خود باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس دانشگاه ارومیه در مراسم معارفه دانشجویان بین‌المللی ورودی سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، با معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های علمی، فرهنگی و رفاهی این دانشگاه، بر جایگاه ممتاز دانشگاه ارومیه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تأکید کرد و از دانشجویان جدید خواست سفیران شایسته‌ای برای این دانشگاه در کشور‌های خود باشند.

مراسم معارفه دانشجویان بین‌المللی ورودی سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ پردیس بین‌الملل دانشگاه ارومیه با حضور جمعی از دانشجویان جدیدالورود برگزار شد.

دکتر محمود رضازاد، رئیس دانشگاه ارومیه، در این مراسم ضمن خوشامدگویی به دانشجویان جدید، تحصیل در دانشگاه ارومیه را فرصتی ارزشمند و افتخاری علمی دانست و اظهار کرد: دانشگاه ارومیه در میان ۱۱۰ دانشگاه ایران که در رتبه‌بندی تایمز ارزیابی شده‌اند، جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص داده و در رتبه‌بندی جهانی تایمز نیز در بازه رتبه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه ارومیه در برخی رشته‌های تخصصی افزود: برخی رشته‌های دانشگاه، از جمله صنایع غذایی، مکانیک و کشاورزی، از جایگاه برجسته‌ای در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی برخوردارند و توانسته‌اند در میان رشته‌های برتر جهان قرار گیرند.

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به دستاورد‌های علمی و فرهنگی این دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه ارومیه علاوه بر افتخارات علمی، در حوزه فرهنگی نیز از دانشگاه‌های برتر کشور است و موفق به کسب جوایز و افتخارات ملی در این عرصه شده است. از جمله این دستاوردها، کسب دومین جایزه ملی ثریا در حوزه فعالیت‌های مرتبط با دانشجویان بین‌المللی است.

دکتر رضازاد همچنین با اشاره به حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در جمع پژوهشگران پراستناد و برتر بین‌المللی، این موفقیت‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه ارومیه دانست.

وی در ادامه با معرفی شهر ارومیه به‌عنوان شهری زیبا با مردمانی مهمان‌نواز و مهربان، به امکانات رفاهی دانشگاه برای دانشجویان بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دانشگاه ارومیه امکانات مناسبی برای اسکان دانشجویان فراهم کرده است و علاوه بر خوابگاه‌های دانشجویی، برای دانشجویان متأهل نیز امکانات اقامتی مناسبی در پردیس نازلو در نظر گرفته شده است تا این دانشجویان بتوانند با آرامش خاطر به تحصیل و زندگی دانشگاهی خود بپردازند.

رئیس دانشگاه ارومیه با تأکید بر حمایت از دانشجویان بین‌المللی خاطرنشان کرد: دانشجویان در صورت مواجهه با هرگونه مشکل می‌توانند ابتدا موضوع را از طریق مسئولان مربوطه پیگیری کنند و در صورت نیاز، مسائل خود را به‌صورت مستقیم با ریاست دانشگاه در میان بگذارند.

دکتر رضازاد در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت تعاملات علمی و فرهنگی میان ملت‌ها، از دانشجویان بین‌المللی خواست سفیران شایسته‌ای برای دانشگاه ارومیه در کشور‌های خود باشند و گفت: امیدواریم دوران تحصیل شما در دانشگاه ارومیه سرشار از موفقیت، تجربه‌های ارزشمند و خاطرات خوش باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت یادگیری زبان فارسی برای دانشجویان بین‌المللی، از تسهیلات و تغییرات صورت‌گرفته در زمینه آموزش این زبان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که دانشجویان در کنار تحصیل در رشته تخصصی خود، با زبان و فرهنگ ایرانی نیز بیشتر آشنا شوند.

رئیس دانشگاه ارومیه در پایان برای تمامی دانشجویان بین‌المللی آرزوی سلامتی، شادابی و موفقیت کرد.

دکتر چهل امیرایرانی رئیس پردیس بین المللی، دکتر آتشبار مدیر روابط بین الملل، دکتر عباسپور معاون آموزشی پردیس بین الملل، دکتر آرام مدیر فرهنگی دانشجویان بین الملل و آقای محمدی رئیس امور کنسولی دانشگاه ارومیه نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

همچنین چند نفر از دانشجویان خارجی دانشگاه نیز نکات و نظرات خود را در زمینه تحصیل در دانشگاه ارومیه بیان نمودند.