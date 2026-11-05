براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۸۴ در شرایط زرد و قابل قبول قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق نخریسی، سجاد و رسالت در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق صدف، الهیه، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، خیام شمالی، کریمی، امامیه، آوینی و چمن هم زرد و قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.