در پی انتظار تصاویری از وقوع سیلاب در نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی سمنان ، شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد این سیلاب آسیبی به روند تولید برق در این نیروگاه نزده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی اصغر پاکدامن کارشناس نیروگاه های خورشیدی شرکت توزیع برق استان سمنان گفت : این تصاویر مربوط به بارندگی دوازدهم آبان ماه در سمنان و جاری شدن رواناب ناشی از آن در نیروگاه خورشیدی۳۶ مگاواتی شهرک صنعتی سمنان است .

وی افزود: این رواناب آسیبی به خود نیروگاه نزده است و فقط در پایین دست نیروگاه به ۲۰ پایه فنس خسارت جزئی وارد کرده است.

پاکدامن تاکید کرد : این حادثه مشکلی در تولید برق در نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی سمنان بوجود نیاورده است .

عصر روز دوازدهم آبان ماه بارندگی شدید در سمنان سبب جاری شدن رواناب و آب گرفتگی در بخش هایی از سمنان شد که شهرک صنعتی و محوطه پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بخشی از آنها بود .

شرکت ساتبا نیز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد : با وجود ورود روان‌آب‌های ناشی از بارندگی به مسیر‌های دسترسی و بخشی از نیروگاه خورشیدی سمنان، بررسی‌های فنی نشان می‌دهد هیچ‌گونه آسیبی به تجهیزات این نیروگاه وارد نشده و روند تولید و تزریق برق به شبکه بدون وقفه ادامه دارد.

در این اطلاعیه آمده است :

در پی بارندگی‌های اخیر و جاری شدن روان‌آب در محدوده نیروگاه خورشیدی سمنان، تخلیه غیراصولی نخاله‌های ساختمانی و شهری در کانال‌های حفاری‌شده برای هدایت سیلاب، موجب انسداد بخشی از مسیر‌های عبور آب و تغییر مسیر روان‌آب به سمت جاده‌های گشت و دسترسی، نیروگاه شد.

بلافاصله پس از وقوع این رخداد، بازدید‌ها و بررسی‌های فنی از تجهیزات و تأسیسات نیروگاه آغاز شد که نتایج این بررسی‌ها حاکی از سالم بودن تمامی تجهیزات و عدم بروز هرگونه خسارت به زیرساخت‌های تولید برق است.

بر این اساس، فعالیت نیروگاه خورشیدی سمنان بدون هیچ‌گونه اختلال یا توقف ادامه یافته و تولید برق و تزریق الکتریکی به شبکه برق طبق روال عادی در حال انجام است.

همچنین به‌منظور پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، هماهنگی‌های لازم با استانداری سمنان در حال انجام است تا ضمن جلوگیری از تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی و شهری در محدوده نیروگاه و مسیر‌های هدایت سیلاب، اقدامات پیشگیرانه لازم برای حفظ ایمنی و پایداری فعالیت این مجموعه اتخاذ شود.

براساس این گزارش، این نیروگاه با ظرفیت ۳۶ مگاوات هم اکنون با ظرفیت کامل در مدار تولید است.