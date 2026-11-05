مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اعلام کرد: امسال با ذخیره‌سازی ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون‌متر مکعب گاز در مخزن شوریجه D منطقه خانگیران، رکورد ذخیره‌سازی در این منطقه دومین بار شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی رضایی بیان کرد: پارسال ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در شوریجه D ذخیره شد که نسبت به سال‌های قبل رکورد محسوب می‌شد و امسال با افزایش رقم ذخیره‌سازی گاز بار دیگر رکورد جدیدی در منطقه خانگیران ثبت شد.

وی مقدار گاز ذخیره شده در شوریجه D را پشتوانه بسیار مطمئنی برای پایداری جریان گاز در روز‌های سرد سال عنوان کرد و گفت: ذخیره‌سازی گاز در شوریجه D خانگیران، نتیجه تلاش بی‌وقفه ۸ ماه گذشته کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق و پیگیری و نظارت مداوم و میدانی مدیرعامل، مدیریت تولید و مدیریت فنی شرکت نفت مناطق مرکزی است.

مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی در ادامه از همراهی مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، برای هماهنگی‌های لازم با شرکت ملی گاز ایران قدردانی و تصریح کرد: ذخیره‌سازی گاز در شوریجه D خانگیران نقش بسیار موثری به حفظ جریان گاز در استان‌های شمال و شمال شرق کشور در روز‌های سرد سال خواهد داشت.

رضایی با اشاره به اینکه مخزن ذخیره‌سازی میدان شوریجه D که در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق قرار دارد، بیان کرد: این میدان برای ذخیره‌سازی گاز در نظر گرفته شده و هر ساله در ۸ ماه ابتدای سال که هوا گرم و میزان مصرف گاز کشور کم است نسبت به ذخیره سازی گاز اقدام می‌شود تا در ۴ ماهه فصل زمستان بتواند پشتوانه‌ای مطمئن برای جلوگیری از افت فشار گاز باشد.

دو مخزن سراجه قم و شوریجه خانگیران، محور اصلی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در کشور هستند که تحت راهبری و مدیریت تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق فعالیت می‌کنند.