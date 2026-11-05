یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس A۳۲۰ که از دوبلین ایرلند عازم رم ایتالیا بود، در پی دریافت هشدار بمب‌گذاری مجبور به تغییر مسیر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه فرانسوی لو پاریزین، دفتر نخست‌وزیری فرانسه امروز پنجشنبه ۵ نوامبر (۱۴ آبان) اعلام کرد: یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس A۳۲۰ به دلیل دریافت هشدار بمب‌گذاری از مسیر اصلی خود منحرف و به سمت پایگاه هوایی «اورُ» (Évreux) در منطقه اور فرانسه هدایت شد.

دفتر نخست‌وزیری فرانسه افزود اوضاع مطابق با رویه‌های پیش‌بینی‌شده، به‌صورت لحظه‌ای تحت نظارت است.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت فلایت‌ رادار ۲۴ که مسیر پرواز هواپیما‌ها را به‌صورت زنده رصد می‌کند، این هواپیما تا ساعت ۹:۴۰ صبح پنجشنبه هنوز به زمین ننشسته بود و زمان فرود آن حدود ساعت ۱۰ صبح پیش‌بینی می‌شد.

همچنین در اطلاعات پروازی این هواپیما، کد اضطراری ۷۷۰۰ ثبت شده بود؛ کدی که خلبانان هنگام بروز وضعیت اضطراری در حین پرواز برای درخواست کمک فوری از آن استفاده می‌کنند.

این پرواز با شماره EI۴۰۲ متعلق به شرکت هواپیمایی ایر لینگوس ایرلند بود و قرار بود در شرایط عادی حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح به مقصد خود، شهر رم، برسد.

این در حالیست که اوایل هفته جاری نیز چندین پرواز تجاری در اروپا هدف هشدار‌های بمب‌گذاری قرار گرفتند.