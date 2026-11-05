بیست و ششمین دوره انتخابات شهردار مدرسه با مشارکت دانش‌آموزان ۴۰ مدرسه دارالمومنین تهران در منطقه ۱۴ برگزار شد و مدرسه دخترانه متوسطه شهید صدوقی با حضور ۵۴۰ دانش‌آموز، میزبان یکی از ستاد‌های انتخابی این رویداد و آیین ویژه انتخابات با حضور مسئولان شهری و آموزشی منطقه بود.

شهردار منطقه ۱۴ در این مراسم، با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در اداره امور مدرسه و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی اظهار کرد: شهردار مدرسه فرصتی برای تمرین مدیریت، تصمیم‌گیری، کار گروهی و مشارکت در حل مسائل محیط آموزشی است. دانش‌آموزانی که این مسئولیت را برعهده می‌گیرند، باید با شناسایی نیاز‌ها و مشکلات مدرسه و تعامل با همکلاسی‌ها و مدیران، برای بهبود فضای آموزشی تلاش کنند.