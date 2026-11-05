\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0639\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0635\u063a\u0631 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062a\u0631\u0627\u06cc\u200c\u0627\u062a\u0644\u0648\u0646 (\u0633\u0647\u200c\u06af\u0627\u0646\u0647) \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u062f\u0627\u06a9\u0627\u0631\u060c \u0628\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06f5\u06f6 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0648 \u06f1\u06f2 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0647\u062c\u062f\u0647\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0622\u0631\u062a\u0648\u0631 \u06af\u0627\u0633\u067e\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u067e\u0631\u062a\u063a\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06f5\u06f3 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0648 \u06f1\u06f3 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u0644 \u0648\u0627\u0646\u0648\u0644\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0644\u0648\u06a9\u0632\u0627\u0645\u0628\u0648\u0631\u06af \u0628\u0627 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06f5\u06f3 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0648 \u06f2\u06f3 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f.