وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه افتتاح طرح‌های ورزشی شهرستان بهارستان، از افتتاح نخستین خانه جوان استان تهران در این شهرستان خبر داد و گفت: افزایش سرانه فضا‌های ورزشی در شهر‌های پرجمعیت و جوانی مانند بهارستان از برنامه‌های دولت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، با اشاره به پایین بودن سرانه ورزشی بهارستان گفت: سرانه ورزشی این شهرستان بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است؛ در حالی که میانگین این شاخص در کشور حدود ۷۰ سانتی‌متر برآورد می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه هدف‌گذاری این وزارتخانه، افزایش سرانه ورزشی کشور به یک متر است،افزود: رشد سریع جمعیت در بهارستان، افزایش سرانه ورزشی را با دشواری‌هایی همراه کرده است؛ با این حال، اجرای طرح‌های جدید ورزشی می‌تواند به بهبود این شاخص کمک کند.

دنیامالی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی بهارستان بیان کرد: این شهرستان ۲۶ قهرمان در رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی دارد و تأمین زیرساخت‌های استاندارد برای ورزش قهرمانی، به‌ویژه در رشته فوتبال و ورزش‌های سالنی، در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری شهرداران در توسعه فضا‌های ورزشی شهرستان قدردانی کرد و بر پیگیری تأمین منابع لازم برای احداث مجموعه‌های ورزشی استاندارد تأکید کرد.