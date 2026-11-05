رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از کسب رتبه نخست کشور توسط این استان در اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۶ هزار شناسنامه برای محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شهرام شفیعی اظهار کرد:شناسنامه محصول ابزاری برای مستندسازی اطلاعات مربوط به واحد تولیدی، محل و مبدا تولید، ویژگی‌های محصول و سوابق فرآیند تولید است که با اختصاص شناسه و کد پاسخ سریع (QR)، امکان دسترسی نظام‌مند به اطلاعات محصول و رهگیری آن را در مراحل مختلف زنجیره تامین فراهم می‌کند.

وی افزود: استقرار این نظام اطلاعاتی، فراتر از ثبت مشخصات محصول یکی از زیرساخت‌های ضروری برای گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی هوشمند و داده‌محور محسوب می‌شود زیرا با فراهم کردن امکان رصد منشا تولید و سوابق آن، زمینه ارتقای نظارت، مدیریت ریسک‌های تولید، افزایش مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران و بهبود فرآیند‌های کنترل کیفیت را فراهم می‌سازد.

شفیعی با اشاره به نقش راهبردی شناسنامه‌دار کردن محصولات در توسعه بازار‌های داخلی و خارجی تصریح کرد: امروزه قابلیت ردیابی، احراز منشا و انطباق با الزامات بهداشتی و استاندارد‌های بازار هدف از مولفه‌های مهم رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی در تجارت بین‌المللی است.در این چارچوب شناسنامه محصول و کد QR می‌توانند با ایجاد دسترسی شفاف به اطلاعات تولید، اعتماد مصرف‌کنندگان، خریداران و فعالان تجاری را تقویت کرده و به تسهیل فرآیند‌های عرضه و صادرات کمک کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اجرایی و حذف موانع غیرضروری در مسیر مشارکت تولیدکنندگان خاطرنشان کرد:موفقیت این طرح مستلزم طراحی فرآیند‌های ساده، شفاف و یکپارچه برای ثبت اطلاعات، بررسی و تایید داده‌ها و صدور شناسنامه محصول است. از این‌رو باید ضمن رعایت ضوابط قانونی و الزامات فنی، دسترسی آسان بهره‌برداران به خدمات الکترونیکی و فرآیند‌های اجرایی فراهم شود.

وی ادامه داد: بستر الکترونیکی اجرای این طرح فراهم شده و کشاورزان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و درگاه اختصاصی سامانه یکتا به نشانی https://yekta.maj.ir نسبت به ثبت اطلاعات واحد تولیدی و محصول و پیگیری مراحل دریافت شناسنامه اقدام کنند.

شفیعی با اشاره به اهمیت مشارکت تشکل‌های بخش کشاورزی در تحقق پوشش حداکثری این طرح گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، ظرفیت مهمی برای اطلاع‌رسانی، آموزش و راهنمایی بهره‌برداران دارند و می‌توانند با تشریح مراحل ثبت‌نام، نحوه تکمیل اطلاعات و پاسخگویی به ابهامات روند اجرای طرح را در بخش‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ای تسریع کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین از پیش‌بینی ارتباط میان شناسنامه‌دار شدن محصولات و بهره‌مندی از برخی حمایت‌ها و مشوق‌های بخش کشاورزی خبر داد و گفت: در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ثبت اطلاعات تولید و دریافت شناسنامه و کد QR محصول می‌تواند در فرآیند بهره‌مندی از حمایت‌هایی نظیر تسهیلات کم‌بهره، تامین نهاده‌های کشاورزی و مشوق‌های مرتبط با کشاورزی قراردادی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد ضمن کمک به هدفمند شدن حمایت‌های دولتی، امکان شناسایی دقیق‌تر بهره‌برداران و هدایت منابع به سمت واحد‌های تولیدی را فراهم می‌کند.

شفیعی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی در این حوزه، به‌ ویژه احکام مرتبط با شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی‌ شده در این قانون نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، نظارت بر صحت داده‌های ثبت‌ شده و مشارکت آگاهانه تولیدکنندگان است.

وی با تاکید بر ضرورت تبدیل شناسنامه‌دار کردن محصولات به یک رویه فراگیر در فرآیند تولید و عرضه محصولات کشاورزی استان، از کشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران خواست با ثبت اطلاعات تولید و دریافت شناسنامه و کد QR، زمینه عرضه محصولات دارای هویت و قابلیت ردیابی را فراهم کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، ایجاد پیوندی نظام‌مند میان مزرعه و بازار، افزایش شفافیت در زنجیره تامین، ارتقای کیفیت و اعتبار محصولات استان و تقویت جایگاه تولیدکنندگان آذربایجان‌شرقی در بازار‌های رقابتی است.

وی با اشاره به توزیع شهرستانی شناسنامه‌های صادر شده تا ۱۳ آبان‌ماه اظهار کرد: شهرستان‌های میانه با یک‌هزار و ۱۱۶، بستان‌آباد با ۴۹۵، هشترود با ۴۶۴، سراب با ۴۵۶ و عجب‌شیر با ۳۴۸ شناسنامه محصول به‌ ترتیب بیشترین سهم را در شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی استان به خود اختصاص داده‌اند.

شفیعی با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، از کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران واحد‌های گلخانه‌ای خواست از این پس محصولات خود را پس از ثبت اطلاعات تولید و دریافت شناسنامه محصول، با برچسب اختصاصی حاوی کد پاسخ سریع (QR) به بازار عرضه کنند.

وی افزود: درج این شناسه بر روی بسته‌بندی یا برچسب محصول، امکان دسترسی خریداران و مصرف‌کنندگان به اطلاعات ثبت‌ شده درباره مبدا و مشخصات تولید را فراهم می‌کند و با افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی محصولات، به تقویت اعتماد بازار، ارتقای اعتبار تولیدکنندگان و افزایش قدرت رقابت محصولات کشاورزی استان کمک خواهد کرد.