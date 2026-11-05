به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم‌های فوتبال گل گهر سیرجان و آرکاداغ ترکمنستان از هفته چهارم رقابت‌های گروه B لیگ قهرمانان آسیا۲ به مصاف هم رفتند که این دیدار با شکست یک بر صفر شاگردان مهدی رحمتی همراه بود.

در این دیدار عطائف (۷۷) گل آرکاداغ را به ثمر رساند.

جدی‌ترین موقعیت گل‌گهر در نیمه اول این مسابقه روی ضربه والی امید عالیشاه خلق شد که گلر سرخپوش آرکاداغ در دو مرحله توپ را به آغوش کشید تا شاگردان رحمتی برای برتری در این مسابقه امیدوار به نیمه دوم باشند.

با این حال آبی پوشان سیرجانی در ۴۵ دقیقه دوم سعی کردند با استفاده از ارسال از جناحین دنبال گل برتری باشند، اما نه تنها در این امر موفق نبودند بلکه تریشکوف در دقیقه ۷۷ روی اشتباه مدافعان گل گهر توپ را به عطائف رساند و این بازیکن گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند.

گل گهر با این شکست در قعر جدول دو امتیازی ماند و آرکا داغ با ۷ امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرد.

نماینده سیرجان با این نتیجه وداع زودهنگامی با بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ داشت تا سیدمهدی رحمتی در ادامه روند نامطلوب خود شکستی دیگر را با گل گهر تجربه کند.