اتحادیه اروپا با اختصاص ۵۲۵ میلیون یورو به شرکت‌های نوپای طراحی تراشه، برنامه تازه‌ای را برای کاهش عقب‌ماندگی در صنعت نیمه‌هادی‌ها و تقویت جایگاه خود در زنجیره جهانی تأمین فناوری‌های پیشرفته آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا از سرمایه‌گذاری ۵۲۵ میلیون یورویی برای حمایت از شرکت‌های نوپای فعال در حوزه طراحی تراشه خبر داد؛ طرحی که با هدف توسعه توان داخلی اروپا در صنعت نیمه‌هادی و افزایش رقابت‌پذیری این منطقه در بازار جهانی اجرا می‌شود.

بر اساس این برنامه، ۴۴۰ میلیون یورو به‌صورت کمک بلاعوض برای توسعه و تجاری‌سازی تراشه‌ها اختصاص می‌یابد و ۸۵ میلیون یوروی دیگر صرف راه‌اندازی و پشتیبانی از پلتفرم اروپایی طراحی تراشه خواهد شد.

هنا ویرکونن، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، تأکید کرده است؛ تقویت جایگاه اروپا در صنعت جهانی نیمه‌هادی‌ها، مستلزم دستیابی به توان رقابتی در حوزه طراحی تراشه است.

این سکو همچنین قرار است دسترسی شرکت‌های نوپا به ابزار‌های تخصصی طراحی، خدمات مهندسی و ظرفیت‌های تولید صنعتی را تسهیل کند. اهمیت این اقدام در شرایطی است که سهم شرکت‌های اروپایی از درآمد جهانی طراحی تراشه کمتر از یک درصد اعلام شده است.

افزایش تقاضا برای پردازشگر‌های مورد نیاز هوش مصنوعی نیز از جمله عواملی است که اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت تراشه را برای اروپا دوچندان کرده است.