مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران گفت: از مهر سال گذشته نحوه محاسبه قبوض گاز از ۱۲ پله به ۴ پله تغییر کرده است و مبلغ قبض گاز مصرفی پله به پله افزایش می‌یابد.

سعید پاک سرشت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس نظام قیمت گذاری جدید گاز در بخش خانگی کلیه مشترکین گاز در چهار پله قرار می‌گیرند، پله اول مشترکین خوش مصرف ما هستند که طبق الگو مصرف می‌کنند و بالغ بر هفتاد درصد مشترکین را شامل می شود. پله دوم مشترکینی هستند که بیش از الگو مصرف می‌کنند ولی هنوز در حد متوسط قرار دارند که حدود هجده درصد از مشترکین ما هستند، پله سوم مشترکین پرمصرف هستند و حدود ۱۰ درصد از مشترکین در این محدوده قرار می‌گیرند و پله بالا پله چهارم که حدود دو درصد از مشترکین هستند که بسیار پر مصرف هستند.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران افزود: تعرفه گاز در هر کدام از این پله‌ها مقدار مشخصی دارد. اگر فرض کنیم که پله چهارم تعرفه اش یکصد باشد نسبت پله یک، یک صدم پله چهارم است، پله دو، سه درصد پله چهارم و پله سه دوازده درصد. بدین ترتيب هر مشترکی به هر میزان در پله‌های مختلف مصرف گاز داشته باشد، تعرفه گاز مصرفی مطابق با آن پله محاسبه می‌شود.

پاک سرشت گفت: مرز هر کدام از این پله‌ها با میانگین مصرف ۵ ساله هر شهر محاسبه می‌شود و در واقع مشترکان نسبت به همشهریان خود ارزیابی می‌شوند.

وی اضافه کرد: هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به سایت مای دات ان آی جی سی دات آی آر (my.nigc.ir) ارزیابی دقیقی از میزان گاز مصرفی خود نسبت به الگوی استاندارد مصرف بدست بیاورند و حتی طبق مصرف جاری میزان مصرف آینده و هزینه قبض مصرفی خود را پیش بینی کنند.