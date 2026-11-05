به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز، پنجشنبه (۱۴ آبان) در مسابقات چین به مصاف هنگ‌کنگ رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۶ بر صفر شکست دهد.

در این دیدار، الهام عنافچه (۲ گل)، مهتاب بنایی، زهرا کیانی (۲ گل) و شقایق معتمدی گل‌های تیم ملی ایران را به ثمر رساندند تا شاگردان شهرزاد مظفر با یک پیروزی پرگل، سه امتیاز این مسابقه را کسب کنند.

در پایان این دیدار نیز الهام عنافچه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.