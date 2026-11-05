همزمان با سالروز ۱۳ آبان و نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در اراک، از شهیده مهسا طاهری به‌ عنوان الگوی توانمندی و افتخارآفرینی زن ایرانی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از نیمکت‌های درس تا میدان ایستادگی؛ دانش آموزان برای دشمنان ملت ایران خط و نشان کشیدند.

نیمکت‌های کلاس درس سیزدهم آبان در روز مبارزه با استکبار جهانی جای خود را به صفوف راهپیمایی استکبار ستیزی داد؛ دانش آموزان آمده بودند تا خیابان را به تریبون نسلی بدل کنند که برای فردای این سرزمین، حرف‌های ناگفته بسیار دارد؛ نسلی که شانه به شانه سربازان وطن، ستون‌های فردای ایران را می‌سازند.