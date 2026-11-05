به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی گیلان گفت: رونق تولید برای خودکفایی و توسعه کشور بسیار اثرگذار است.

محمدجعفر قائم‌پناه باقدردانی از تلاش‌های ارزشمند صنعتگران افزود: تولیدکنندگان و صنعت گران در شرایط بسیار سخت جنگی و بحرانی، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه دشمن اضافه کرد: ایران در حوزه صنعت و تولید به پیشرفت‌های خوبی دست یافته است و این امر را مدیون افسران جنگ اقتصادی هستیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه تاب‌آوری اقتصادی کشور مرهون تلاش فعالان عرصه تولید است، گفت: اگر امروز با وجود محدودیت‌ها و فشار‌های خارجی، نیاز‌های اساسی جامعه تأمین می‌شود، بخش مهمی از آن حاصل ایستادگی و فعالیت مستمر تولیدکنندگان است.

محمد جعفر قائم پناه با اشاره به اهمیت بنادر کشور به ویژه بنادر شمالی در شرایط حساس کنونی افزود: یکی از اهداف مهم دولت، توسعه این کریدور راهبردی و تکمیل زیرساخت‌هایی است که ارتباط بنادر جنوبی کشور را با استان‌های شمالی و بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تسهیل می‌کند.

وی تاکید کرد: توسعه ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی دریای کاسپین می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد این استان و کشور ایجاد کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا را یکی از طرح‌های مهم و راهبردی کشور دانست و افزود: این خط آهن به طول حدود ۱۶۲ کیلومتر، از طرح‌هایی است که دولت پیگیر تسریع اجرای آن است.

محمد جعفر قائم‌پناه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تملک اراضی مسیر این طرح گفت: بخش عمده اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح، تملک شده و تاکنون حدود ۵۰۰ همت برای آن پرداخت شده است و تأمین و پرداخت باقی‌مانده منابع نیز دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بندری و ریلی از الزامات حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، تصریح کرد: دولت نسبت به مطالبات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه زیرساخت‌ها آگاه است و توسعه این بخش‌ها را به‌عنوان یکی از محور‌های مهم برنامه‌های خود دنبال می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین ارز و تسهیلات بانکی افزود: شرایط تحریمی و محدودیت‌های ایجادشده در تجارت خارجی، منابع ارزی کشور را با محدودیت مواجه کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی، تخصیص منابع باید بر اساس اولویت‌های اقتصادی و نیاز‌های اساسی جامعه انجام شود.

محمد جعفر قائم‌پناه، گفت: تولید خودرو، مواد غذایی، محصولات صنعتی، فولاد، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی دنبال شود و دولت در این میان نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بر عهده داشته دارد.

به گفته وی، حدود ۶۰ درصد منابع و امکانات در تهران متمرکز است، در حالی که بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی در استان‌ها قرار دارد و سیاست دولت این است که منابع مالی شرکت‌های دولتی، مجموعه‌های وابسته به دولت و شرکت‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به استان محل فعالیت آنها بازگردد که با بازگشت حساب‌های بانکی این شرکت‌ها به استان‌ها، منابع مالی بیشتری در اختیار مناطق قرار می‌گیرد و امکان تأمین تسهیلات برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی گفت: کشور با ناترازی‌هایی در بخش‌های گاز، بنزین، گازوئیل، برق و آب مواجه است و مدیریت این شرایط نیازمند مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم است.

در این نشست همچنین فعالان اقتصادی استان هر کدام به بیان مشکلات و موانع مسیر تولید و سرمایه گذاری در گیلان پرداختند و خواستار حمایت بیشتر دولت از سرمایه گذاران وتولید کنندگان شدند.

در این نشست تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌هایی هم برای اجرای طرح‌های تولیدی و بندری امضا شد و چند طرح در حوزه‌های صنعت، برق و آب نیز به صورت برخط و تصویری به بهره‌برداری رسید.

مجموع ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و اعتبارات هزینه شده برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد.

یکی از تفاهم‌نامه‌های امضاشده، به احداث گلخانه بلوبری در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در منطقه شیله‌سر بندرانزلی اختصاص داشت که میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح هزار میلیارد تومان اعلام شده و پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر فراهم شود.

همچنین تفاهم‌نامه توسعه و تجهیز دامداری ۲ هزار و ۵۰۰ رأسی در شهرستان رشت به امضا رسید.

در بخش بندری نیز قرارداد ساخت و بهره‌برداری از دو اسکله در بندر کاسپین با سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منعقد شد. این طرح با همکاری منطقه آزاد انزلی و در محدوده‌ای به وسعت ۱۳ هکتار اجرا می‌شود و ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالا از اهداف آن عنوان شده است.

اجرای این پروژه همچنین برای ۵۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

نخستین کشتارگاه صنعتی طیور تمام‌اتوماتیک در شهرستان صومعه‌سرا به صورت برخط افتتاح شد که میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای راه‌اندازی این واحد صنعتی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

بخش دیگری از برنامه‌های این نشست به توسعه زیرساخت‌های برق اختصاص داشت.

۲۰ طرح زیرساختی و شبکه برق به‌صورت برخط به بهره‌برداری رسید که اعتبار اعلام‌شده برای این طرح‌ها بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است.

همچنین دو طرح آبرسانی با بیش از هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان هزینه به‌صورت برخط افتتاح شد.