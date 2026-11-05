شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به توسعه ۸۰ کیلومتر شبکه آبرسانی، انتقال آب از چاه‌ها به ۱۱ مخزن ذخیره و اجرای طرح‌های جهادی آبیاری افزود: در راستای نگهداشت و توسعه بوستان سرخه‌حصار، تاکنون حدود ۵۰ هزار اصله نهال از گونه‌های متنوع و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه در راستای حفظ و توسعه فضای سبز کاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قرار است تا پایان فروردین ۱۴۰۶ بیش از ۳۰ هزار نهال در پارک جنگلی چیتگر کاشته شود.آیین کاشت ۱۰۰۰ نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب دیروز در بوستان سرخه حصار نیز برگزار شد.