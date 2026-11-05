دانشگاه نانجینگ چین در پی اعتراض دانشجویان به نقض حریم خصوصی، از جمع‌آوری داده‌های مربوط به میزان توجه و حرکات سر دانشجویان با استفاده از هوش مصنوعی صرف‌نظر کرد؛ سامانه‌ای که قرار بود علاوه بر ثبت حضور و غیاب، میزان توجه دانشجویان در کلاس‌های درس را نیز ارزیابی کند.

به گزارش روزنامه گلوبال تایمز چین، دانشگاه نانجینگ چین پس از موجی از انتقاد‌ها درباره استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای نظارت بر دانشجویان، اعلام کرد قابلیت سنجش میزان توجه دانشجویان از طریق بررسی حرکات سر آنها را در سامانه هوشمند کلاس درس متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل ازدانشگاه نانجینگ چین پس از موجی از انتقاد‌ها درباره استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای نظارت بر دانشجویان، اعلام کرد قابلیت سنجش میزان توجه دانشجویان از طریق بررسی حرکات سر آنها را در سامانه هوشمند کلاس درس متوقف می‌کند.

این سامانه علاوه بر ثبت حضور و غیاب، اطلاعاتی مانند تعداد دانشجویان حاضر، میزان تأخیر و نسبت افرادی را که هنگام تدریس سر خود را بالا نگه می‌دارند، ثبت می‌کرد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره نقض حریم خصوصی و استفاده از اطلاعات شخصی دانشجویان به وجود آورد.

بر اساس گزارش‌ها، دانشجویان نسبت به جمع‌آوری اطلاعات چهره و ارزیابی الگوریتمی میزان توجه خود بدون کسب رضایت قبلی اعتراض داشتند. در واکنش به این انتقادها، دانشگاه تأکید کرد اطلاعات زیست‌سنجی و ویژگی‌های چهره دانشجویان را بدون مجوز جمع‌آوری نمی‌کند و از فناوری تشخیص چهره در کاربرد‌های آموزشی استفاده نخواهد کرد.

مسئولان دانشگاه نیز هدف اصلی این طرح را نوسازی تجهیزات آموزشی، پخش زنده کلاس‌ها و امکان ضبط و بازپخش جلسات درسی عنوان کردند.