به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با خوراندن داروی بیهوشی از طریق قهوه به بانوان، طلاجات آنان را به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد ریال سرقت کردند.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: در پی دریافت چندین فقره شکایت درباره سرقت طلاجات بانوان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد متهمان با الگویی مشخص، بانوان را در قرار‌های کاری هدف قرار می‌دادند و با ظاهری موجه و جلب اعتماد آنان، داروی بیهوشی را از طریق قهوه به قربانیان می‌خوراندند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهمان پس از بیهوش کردن قربانیان، طلاجات آنان را به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد ریال سرقت کردند.

خورشاد گفت: با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، ردپای متهمان در دو استان همسایه شناسایی شد و تیم‌های عملیاتی با هماهنگی قضایی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، همه اعضای باند را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، در بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت‌ها اقرار کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: پرونده متهمان پس از تشکیل برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.