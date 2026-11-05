معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی لرستان با هشدار به پیامدهای سامانه بارشی گفت:برای آسمان استان از امروز ۱۴ تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ بارش های رگباری ،رعدوبرق ،تگرگ و صاعقه،آبگرفتگی معابر عمومی،سیلابی شدن مسیل‌ها و احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی پیش‌بینی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛زینب اکبری گفت:بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، از امروز پنج شنبه ۱۴ تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با فعالیت سامانه ی بارشی علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید لحظه ای برای همه ی نقاط استان رگبار باران، رعدوبرق و در نواحی مستعد رخداد تگرگ و صاعقه و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان لرستان بیان کرد:همچنین از فردا شب جمعه ۱۵ آبان تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با فعالیت هسته ی اصلی سامانه ی بارشی در استان بر شدت و مقدار بارش های رگباری افزوده می شود.

وی افزود: بر اساس هشدارهای صادره از هواشناسی لرستان انتظار می‌رود در مدت فعالیت این سامانه، روان آب سطحی، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، بالا آمدن سطح آب خشکه‌رودها و رودخانه‌ها، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع ریزش کوه و انسداد برخی محورهای ارتباطی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، مه آلودگی هوا و کاهش میدان دید وجود دارد.



معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با اشاره به اینکه شدت بارش‌ها و وزش باد می‌تواند خساراتی را به محصولات کشاورزی و باغی و برخی سازه ها وارد کند، تأکید کرد:آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه ی بارشی در استان ضروری است.

همچنین از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی را خواهند داشت.