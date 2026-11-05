به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای تداوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، دومین مستند ویژه شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان در استان تهران با عنوان «فرزانه جان» در شهرستان ورامین به نمایش درآمد.

این مستند، روایتگر داستان شهادت محمد صالح و محمد سبحان، دو فرزند دانش‌آموز است که در کنار برادر بزرگ‌تر و مادرشان، در تاریخ سوم فروردین ماه بر اثر جنایات و بمباران وحشیانه رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیدند.

حاضران در مراسم رونمایی، با اشاره به این اثر، تأکید کردند که مستند «فرزانه جان» تنها یک روایت تصویری نیست، بلکه سندی است بر خباثت نظام سلطه و کینه‌توزی استکبار جهانی نسبت به بی‌گناهان و کودکان ایرانی.